Athletic Club Palermo, oggi debutto al Velodromo contro il Vigor Lamezia, ma a porte chiuse

L'Athletic Club Palermo nella giornata odierna, alle 16:00, disputerà il primo match della sua storia in Serie D in casa, affrontando il Vigor Lamezia. La sfida, come annunciato dalla società palermitana nella giornata di giovedì, andrà in scena al Velodromo Paolo Borsellino, ma, a porte chiuse. Infatti, si necessitano altre settimane per aprire le porte al pubblico.
I ragazzi guidati da Emanuele Ferraro si preparano alla sfida di oggi con l'obiettivo di conquistare la prima storica vittoria in quarta serie, e di confermare quanto buono fatto nella trasferta di Messina, in cui i nerorosa hanno conquistato un punto in uno dei campi più difficili del campionato: il Franco Scoglio. Al Velodromo oggi arriverà il Vigor Lamezia, reduce da 3 punti contro l'Acireale. Il match sarà visibile nella pagina ufficiale dell'Athletic Club Palermo.
L'allenatore dei nerorosa, Ferraro, ha dichiarato: "Sono contento perché finalmente abbiamo trovato la nostra casa, sembrava quasi un sogno. Sono grato al Presidente e a tutta la società che hanno creduto fortemente in questo progetto, e per questo sono estremamente orgoglioso di questo primo traguardo. Abbiamo una partita complicata: domenica la Vigor Lamezia ha conquistato il risultato pieno, è una squadra di categoria e sarà una sfida difficile. Con impegno e costanza, la società ha lavorato tantissimo, ma anche l’amministrazione comunale si è messa a disposizione. Si è creato qualcosa di importante che dobbiamo tenere stretto. C’è ancora molto da migliorare, ma piano piano stiamo trovando una vera casa. È una parola semplice, ma significativa: fa bene, fa bene a tutti".
