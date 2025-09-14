Athletic Club Palermo, oggi debutto al Velodromo contro il Vigor Lamezia, ma a porte chiuse

L'allenatore dei nerorosa, Ferraro, ha dichiarato: "Sono contento perché finalmente abbiamo trovato la nostra casa, sembrava quasi un sogno. Sono grato al Presidente e a tutta la società che hanno creduto fortemente in questo progetto, e per questo sono estremamente orgoglioso di questo primo traguardo. Abbiamo una partita complicata: domenica la Vigor Lamezia ha conquistato il risultato pieno, è una squadra di categoria e sarà una sfida difficile. Con impegno e costanza, la società ha lavorato tantissimo, ma anche l’amministrazione comunale si è messa a disposizione. Si è creato qualcosa di importante che dobbiamo tenere stretto. C’è ancora molto da migliorare, ma piano piano stiamo trovando una vera casa. È una parola semplice, ma significativa: fa bene, fa bene a tutti".