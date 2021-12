Aronica: “Percorso in panchina e mia idea di calcio. Mazzarri, Gasp e Italiano…”

L'intervista esclusiva concessa da Salvatore Aronica, ex difensore di Palermo, Napoli e Juventus, alla redazione di Mediagol.it

"Che allenatore sono? Ho smesso di giocare da non molto ed è sicuramente un vantaggio. Ho militato anche in club molto importanti che mi hanno fatto crescere, ho arricchito il bagaglio da calciatore ed anche a fine carriera già avevo messo in prospettiva il mio futuro da allenatore. Ho iniziato ad allenare i miei primi due anni a Trapani, conoscendo dei grandissimi ragazzi nel settore giovanile, per poi approdare al Savoia in Serie D. Nella prima squadra cambiano le responsabilità ma allenare i grandi è quello che più mi si addice. Il regolamento del campionato dilettantistico ti obbliga ad avere in prima squadra anche calciatori giovanissimi. Bisogna curare molto l'aspetto psicologico e capire il temperamento di alcuni ragazzi perché hai anche a che fare con diciottenni, diciassettenni e sedicenni che talvolta non capiscono la responsabilità di giocare in prima squadra a causa della poca esperienza. Cerco di essere coerente con tutti, sia giovani sia esperti, e di trovare la giusta amalgama in seno al gruppo. Va portata avanti un'idea di calcio, poi dipende dalla dirigenza che non sempre in queste categorie ti lascia carta bianca, consentendoti di fare ciò che ritieni opportuno. Bisogna poi avere la concretezza e la personalità per fare l'allenatore, infine l'autorevolezza e l'autorità non devono mancare.