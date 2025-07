Amichevole Palermo-Sondrio: il commento di Mediagol

Terza amichevole per il Palermo , che affronta una compagine più competitiva del Paradiso FC e della Rappresentativa Valle d'Aosta : la Nuova Sondrio, formazione di Serie D. Filippo Inzaghi opta nuovamente per il 3-4-2-1 con una sorpresa: Pierozzi schierato nella difesa a 3, ruolo che in carriera ha impiegato proprio con l'ex attaccante del Milan ai tempi della Reggina. La sfida si sblocca immediatamente, al terzo minuto grazie ad una rete proprio dell'ex Reggina , che colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, battuto da Filippo Ranocchia. Fino al trentesimo minuto, la formazione siciliana gestisce il punteggio, non rischiando praticamente mai. Al 34' Gyasi raccoglie il pregevole passaggio di Ranocchia proveniente dalla mediana e mette il pallone in mezzo, trovando Matteo Brunori , che non può sbagliare, seconda rete consecutiva per il capitano. Al 40' dopo un totale dominio rosanero, la Nuova Sondrio avanza coraggiosamente, e solo il fuorigioco nega la rete del 1-2 a Marras. Sul finire della prima frazione di gioco, Pietro Ceccaroni insacca con un tocco delicatissimo su un suggerimento di pregevole fattura di Matteo Brunori . Un primo tempo ad alta intensità e con tanto pressing, come d'altronde vuole Filippo Inzaghi.

Nel secondo tempo il Palermo scende in campo con nuovi 11: Di Bartolo, Avena, Nicolosi, Diakitè, Di Francesco, Segre, Blin, Squillacioti, Le Douaron e Corona. La formazione siciliana, anche a causa del risultato, abbassa l'intensità, non creando occasioni particolarmente degne di nota. Al 77' arriva la vera e propria occasione per la formazione allenata da Marco Amelia: Blin per errore serve Akiki, quest'ultimo non riesce ad indirizzare il pallone in porta. Subito dopo, al 78' Corona cala il poker con un gol da alta classe: raccoglie un suggerimento di Le Douaron nell'area piccola, mette a sedere il difensore e insacca. Nel complesso un'ottima prova per i rosanero, che confermano l'ottimo lavoro svolto in questi primi 12 giorni di ritiro in Valle d'Aosta.