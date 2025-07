Amichevole Palermo-Rappresentativa Val d’Aosta: Il commento di Mediagol

Con il carico di lavoro dei primi giorni di ritiro sulle gambe, il nuovo Palermo di Pippo Inzaghi ha sfruttato la prima amichevole stagionale contro la rappresentativa locale del Val d'Aosta per provare schemi e movimenti. Nello stadio di Chatillon, la prima frazione di gioco si è conclusa con il risultato di 0-0 e un Palermo molto propositivo, ma che non ha trovato la via del gol pur arrivando davanti la porta in più occasioni. La squadra di Inzaghi ha mostrato buona intensità e trame interessanti soprattutto sulle corsie esterne, dove Lund e Pierozzi hanno provato più volte a sfondare la difesa avversaria. Completamente inoperoso il portiere Gomis .

La ripresa parte invece subito forte. Nei primi 5 minuti vanno in gol Le Douaron e il nuovo acquisto Augello. Dopo diversi tentativi, il Palermo rompe definitivamente gli equilibri con un micidiale uno-due in meno di un minuto firmato da Corona e Le Douaron. Passano appena tre minuti e il francese completa la sua tripletta, portando il risultato sul 5-0 e mettendo in mostra tutto il suo fiuto del gol. Al 72’ è ancora Giacomo Corona ad andare a segno, trovando la doppietta personale e il sesto centro rosanero. Le Douaron, in giornata di grazia, si prende anche la responsabilità dal dischetto e trasforma con freddezza, chiudendo la sua straordinaria prestazione con un poker da applausi. Prestazione Staraordinaria anche per Corona che al minuto 85 realizza la sua tripletta personale portando il punteggio sull’ 8-0. Nel finale arriva addirittura il quarto gol per l’attaccante palermitano Siglando il nono gol in favore dei Siciliani. Il match Termina con il risultato di 9-0