Amichevole Palermo-FC Paradiso: Il commento di Mediagol

Seconda amichevole stagionale per il Palermo, che conferma le ottime impressioni iniziali. Il nuovo corso targato Pippo Inzaghi parte con un’idea chiara: dominare il campo con una difesa alta e un pressing costante. Tra i più brillanti spicca Peda, autore dell’assist per Le Douaron e primo regista arretrato, con la linea difensiva spesso posizionata quasi a metà campo. Decisive le corsie esterne, in particolare quella di sinistra, da cui sono nati i maggiori pericoli. Ottimi gli inserimenti del braccetto Ceccaroni, sempre pronto a sganciarsi e proiettarsi in avanti, così come i cross insidiosi provenienti dal neo-acquisto Augello. Positiva anche la prova di Vasic nel ruolo di mezza-punta sinistra, sempre attivo nel fornire palloni pericolosi in area. Nel primo gol, ottima azione di Ceccaroni a sganciarsi con tempismo e altrettanto bravo Vasic a servirlo con precisione. Sul raddoppio, Le Douaron è stato furbo e rapido nel sfruttare la dormita collettiva della difesa di Paradiso.