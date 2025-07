Amichevole Palermo-Annecy: il commento di Mediagol

Ultima amichevole per il Palermo , che affronta l' Annecy, compagine della seconda serie francese. Filippo Inzaghi opta per il 3-4-2-1, il modulo maggiormente utilizzato durante la preparazione, prossima al termine, in Val d'Aosta . La sfida, caratterizzata anche da una bella cornice di pubblico, si sblocca immediatamente al quarto minuto grazie ad una rete di Pohjanpalo, uno tra i migliori della sfida odierna. Calcio d'angolo battuto da Augello verso il centro, controlla il finlandese dal dischetto del rigore e successivamente batte l'estremo difensore dei francesi. Per l'Annecy il calciatore più ispirato è Neelakandan, che impensierisce Gomis in diverse occasioni. Al 22' il Palermo raddoppia, nuovamente dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Tommaso Augello : Segre raccoglie la meravigliosa pennellata dell'ex Sampdoria e insacca di testa con uno stacco imperioso. Nel complesso un ottimo primo tempo della formazione di Inzaghi, caratterizzato dal tenere il baricentro alto, e dal pressare la retroguardia avversaria. I rosanero hanno rischiato solamente in 2 occasioni, ma in entrambe, Gomis si è mostrato provvidenziale.

La seconda frazione di gioco si apre con una occasione per il Palermo: Brunori serve un meraviglioso pallone in profondità per Ceccaroni, che in area di rigore spedisce alto con l'esterno sinistro. Dopo quest'ultima occasione, la formazione rosanero cala di intensità, come spesso accaduto nelle scorse amichevoli. Al 57' Peda interviene in modo irregolare ai danni di Neelakanden, l'arbitro decreta per il calcio di rigore, che viene realizzato da Raache, bravo a spiazzare Gomis calciando sul primo palo. La rete incoraggia l'Annecy che cerca di trovare anche il gol del pareggio, e lo trova al 77' grazie ad un gol di pregevole fattura di Neelakanden, il migliore della formazione francese. All'88' Le Douaron raccoglie un pallone proveniente dalle retr0vie da Alexis Blin, il francese ex Amiens batte l'estremo difensore dell'Anniecy e decide il match. Nel complesso una sfida che ha visto un Palermo ottimo nel primo tempo, con intensità alte e belle trame di gioco. E mediocre nel secondo, con cali di intensità e qualche errore difensivo.