Amarcord Palermo: 14 anni fa la finale di Coppa Italia contro l’Inter

L'Inter dal suo canto, aveva eliminato dalla competizione Roma , Napoli e Genoa . La compagine nerazzurra la stagione precedente aveva conquistato il triplete, ma non riuscì a confermarsi sugli stessi livelli nel 2011, infatti, non riuscì a vincere nè lo scudetto nè tantomeno la Champions League.

Inoltre, il 29 maggio ricorre anche un altro anniversario: la promozione in massima serie del Palermo dopo ben 31 anni di assenza. Il 29 maggio del 2004 andò in scena Palermo-Triestina, sfida conclusasi 3-1 in favore della formazione rosanero, che diede la matematica certezza del ritorno in Serie A, dopo una straordinaria cavalcata della compagine allora allenata da Guidolin.