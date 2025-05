Allenatore Palermo, GDS: “Pippo Inzaghi ora scatta in pole”

Il tecnico rompe con il Pisa, si apre un’autostrada per i rosanero che devono trattare anche col club toscano.

⚽️ Mediagol 29 maggio - 06:32

È ufficialmente cominciato il toto-allenatore in casa Palermo, e GDS con l'articolo di Salvatore Orifici apre con un dato chiaro: “non si parla d’altro”. Tra le strade della città e i social network, l’unico tema caldo è il nome del futuro tecnico rosanero. La stagione 2025/26 si preannuncia cruciale, con la piazza che si aspetta il definitivo salto di qualità.

Il giornale si sofferma su un nodo ancora da sciogliere: il futuro di Alessio Dionisi. Sebbene la separazione sembri inevitabile, l’accordo per una risoluzione consensuale “non è ancora arrivato e non è detto che arrivi”. GDS sottolinea che la società sta cercando di evitare che l’allenatore resti legato al club per altri due anni, ma “le due parti non si sono ancora definitivamente avvicinate”. L’interesse del Modena, però, “potrebbe cambiare gli scenari ben presto”.

Il focus si sposta poi sul nome che stuzzica di più la dirigenza: Pippo Inzaghi. L’attuale tecnico del Pisa è indicato come il preferito sia da Osti che da Bigon. “Difficilmente le parti continueranno il loro cammino insieme in Serie A”, osserva il quotidiano, aggiungendo che Inzaghi avrebbe richiesto interventi importanti sul mercato, condizione che potrebbe portare alla separazione dal club toscano.

GDS sottolinea che “il Palermo potrebbe essere una seria candidata a fiondarsi sul tecnico” qualora si liberasse, nella speranza di ripetere in rosanero l’exploit compiuto con il Pisa. Ma c’è un ostacolo non da poco: “il Palermo dovrebbe convincere il club toscano a lasciare libero il tecnico che ha ancora due anni di contratto”. Un eventuale indennizzo sarà necessario, e a forzare la mano potrebbe essere lo stesso Inzaghi, ma ogni discorso è rimandato “a dopo la finale di Champions dell’Inter”, che vedrà il fratello Simone protagonista a Monaco.

Nel frattempo, per non farsi trovare impreparato, il Palermo valuta alternative. Tra i nomi caldi figura Vanoli, attuale tecnico del Torino, in rotta con il presidente Cairo. Il quotidiano lo descrive come un profilo che “piace ai vertici rosanero sin dai tempi del Venezia”, e la sua figura rappresenterebbe “una svolta tecnica e di mentalità non indifferente secondo la visione City Football Group”.

Infine, GDS non dimentica Gilardino, definito come “l’alternativa principale a Inzaghi”. L’ex Genoa è stato “incontrato più volte dal Palermo” e convince per “idee e mentalità”.