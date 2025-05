Alessandro Arena: “Spero che il Palermo vinca i playoff”

Alessandro Arena , calciatore del Pisa , nativo di Ragusa , è intervenuto a "TMW" soffermandosi sulla promozione in Serie A dei toscani, sui playoff di cadetteria prossimi alla disputa:

“Da siciliano spero vada avanti il Palermo. La Cremonese mi sembra la squadra più attrezzata, come lo Spezia. Saranno dei playoff molto interessanti, come lo è stato tutto il campionato”.

Avete fatto un campionato di grande livello. Quando avete capito di poter andare in Serie A?

"Da quando è arrivato Inzaghi si vedeva che c'era un entusiasmo diverso. Si era capito da subito che avremmo potuto fare qualcosa di importante per la città, per i tifosi e per noi. La B è competitiva, dopo le due sconfitte contro Sassuolo e Spezia ci siamo compattati ancora di più e lì abbiamo capito che potevamo farcela”.