In un clima già tesissimo attorno al mondo arbitrale italiano, stanno per arrivare anche le tradizionali dismissioni estive della CAN A e B. Decisioni che, quest’anno più che mai, rischiano di far discutere e alimentare ulteriori polemiche attorno all’AIA, reduce da una delle stagioni più complicate degli ultimi anni.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, a inizio luglio verranno dismessi cinque arbitri molto conosciuti del panorama nazionale: Rosario Abisso, Marco Piccinini, Ivan Pezzuto, Luca Massimi e Federico Dionisi. Nomi importanti, spesso protagonisti sia in Serie A che in Serie B e designati nel corso degli anni anche per gare delicate e decisive.

L’annata arbitrale appena conclusa è stata infatti segnata da episodi controversi, proteste da parte di club e tifosi e infinite discussioni sull’utilizzo del VAR. In diverse occasioni le decisioni arbitrali sono finite al centro del dibattito mediatico, aumentando la pressione su tutto il sistema. Le dismissioni rappresentano ogni anno un passaggio naturale nella gestione degli organici arbitrali, ma questa volta il peso delle scelte appare diverso. L’impressione è che l’Associazione Italiana Arbitri voglia dare un segnale forte in un momento estremamente delicato.

E proprio per questo motivo, gli addii di Abisso, Piccinini, Pezzuto, Massimi e Dionisi sono destinati a lasciare strascichi e ad aprire nuove discussioni nel calcio italiano. Nelle prossime settimane saranno attese anche le decisioni definitive sui nuovi organici e sulle eventuali promozioni dalle categorie inferiori. Un passaggio fondamentale per capire quale direzione vorrà prendere l’AIA dopo una stagione che ha messo in evidenza limiti, tensioni e una crescente sfiducia attorno alla classe arbitrale italiana.