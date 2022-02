Ag. Brunori-Mediagol: “Stagione Matteo top! Entusiasta di Baldini, le telefonate…”

L'Intervista esclusiva concessa da Sandro Stemperini, agente dell'attaccante del Palermo, Matteo Brunori, alla redazione di Mediagol.it

Matteo Brunori, terminale offensivo classe 1994 , è stato reputato già in tempi non sospetti l'attaccante più funzionale, per attitudini e qualità, al credo calcistico dell'wx tecnico rosanero originario di Partinico. Bomber dinamico e dotato sul piano tecnico, capace di legare il gioco ed attaccare voracemente la profondità, generoso in fase di ripiegamento e nell'applicazione del pressing alto. Brunori ha ulteriormente elevato il livello del suo rendimento con l'avvento del tecnico Silvio Baldini sulla panchina rosanero. Il 4-2-3-1, marchio di fabbrica del tecnico ex Empoli , ha esaltato le doti dell'attaccante italobrasiliano. Modulo interpretato in modo propositivo, declinato tendenzialmente in verticale, marcatamente votato alla sollecita ricerca di ampiezza e profondità. Filosofia calcistica che ha permesso a Brunori di raggiungere fin qui un bottino di quindici gol collezionando giocate di pregevolissima fattura. Sandro Stemperini , agente del calciatore di proprietà della Juventus, ha concesso un'interessante intervista alla redazione di Mediagol.it.

"Siamo molto soddisfatti per la stagione di Matteo sul piano individuale, peccato per il risultato di Francavilla perché la squadra ha davvero creato tante occasioni da rete. Sono giornate strane, purtroppo, quando la palla non vuole proprio entrare. Sono contento per Matteo perché merita questi risultati personali e si sta impegnando davvero molto. Il record di Brunori che segnando in sei partite consecutive con la maglia del Palermo ha superato Ilicic e Dybala in questa particolare statistica? Ho saputo leggendo un articolo e ne parlavamo tra noi. Bene, bene! Fa piacere anche questo ulteriore record. Feeling di Brunori con Baldini? Lui è rimasto subito entusiasta, fin dal primo momento in cui è arrivato il nuovo tecnico perché fin dal primo giorno Baldini lo ha chiamato costantemente per chiedergli come stesse ed era sempre presente e partecipe nelle sue giornate. Penso che il tecnico toscano sia stata una chiave fondamentale nell'ulteriore evoluzione del rendimento dell’italobrasiliano. Baldini lo vede in grado di ben figurare anche in categorie superiori? Ho letto le dichiarazioni e mi fanno piacere. L’esperienza e la caratura di Baldini non le conosciamo oggi: è uno con una dimensione importante ed una carriera di livello, sa come arrivare alla mente ed al cuore dei giocatori e come farli lavorare sul campo. Le sue parole fanno piacere soprattutto perché è l’allenatore ed il condottiero in panchina e sul piano motivazionale può dare una spinta in più ai calciatori".