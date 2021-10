Ag. Brunori-Mediagol: “Bravo il Palermo a convincere Matteo. Il Barbera è unico”

L'Intervista esclusiva concessa da Sandro Stemperini, agente dell'attaccante del Palermo, Matteo Brunori, alla redazione di Mediagol.it

"Genesi e dinamiche della trattativa che ha condotto Brunori a Palermo? Complimenti al direttore Castagnini e a mister Filippi per aver convinto Matteo a sposare la causa rosanero, non che lui avesse dubbi sul Palermo, ma perché eravamo obiettivamente in trattativa avanzata con altri club. Loro sono stati tempestivi e convincenti nel far cambiare idea a Matteo per quanto concerne la decisione finale, secondo noi, vivere professionalmente tradizione e dimensione di questa piazza per un calciatore è troppo importante. Si deve giocare in quello stadio, il Renzo Barbera," per capirne il significato, dunque non posso che fare i complimenti alla società di Mirri. Matteo conosce l'importanza e la storia di Palermo, il suo grande blasone calcistico e sa perfettamente quanti grandi giocatori sono passati da qui. Lo stesso attuale mister della Juventus Under 23, Lamberto Zauli, grande stella del Palermo di Zamparini, non appena si è profilata l'ipotesi Palermo gli ha detto che era una delle piazze più belle dove giocare. Non ci sono stati dubbi, solo che nel momento in cui è arrivato il Palermo eravamo in trattativa avanzata con altre società. Per questo applaudo ancora l'operato del club rosanero includendo anche Rinaldo Sagramola, anche lui ha avuto un ruolo fondamentale per la chiusura della trattativa. Il Palermo è stato prorompente nel far cambiare idea al mio assistito".