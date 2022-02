Ag. Brunori: “Matteo arrabbiato per chances a Francavilla! Solo un gol su rigore…”

L'Intervista esclusiva concessa da Sandro Stemperini, agente dell'attaccante del Palermo, Matteo Brunori, alla redazione di Mediagol.it

"Il potenziale offensivo del Palermo che non viene talvolta concretizzato adeguatamente sul rettangolo verde lascia più di un rammarico? Matteo è arrabbiato per qualche gol purtroppo mancato in generale in tutta la stagione, ma in particolare uno nel primo tempo della partita di pochi giorni fa contro la Virtus Francavilla. È rammaricato principalmente per questo. Questa è una squadra che crea tanto e ci sta l’errore sotto porta, ma spero che dalla prossima non ci siano più questi alti e bassi. Tendenzialmente chi produce così tante azioni da gol alla fine realizza ed alla lunga porta a casa i punti. Sotto questo aspetto mi sento fiducioso. Il secondo gol sbagliato da Brunori ad inizio ripresa contro i biancazzurri? Do la colpa al 50% per il lob forse troppo lezioso sotto porta di Matteo e l’altro 50% alla bravura nella fattispecie di Nobile. Ovviamente, io non posso dire nulla a Matteo perché sta facendo una stagione straordinaria. Ricordo un campionato passato con l’Entella in cui è stato sfortunatissimo perché prendeva sempre pali e traverse. Quest’anno siamo contenti per i gol realizzati, anche se potevano essere di più. Se uno va a rivedersi azioni e dinamiche di tutte le partite pensa che tre o quattro gol in più ci sarebbero potuti stare. Brunori ha segnato quindici gol e solamente uno è stato siglato dal dischetto. Lui è secondo nella classifica marcatori pur avendo realizzato solo un rigore, a differenza di altri che ne hanno tirati tanti. Questo fa piacere e non mi lamento".