Addio a Zamparini, Argento: “Orgoglioso del suo Palermo, fece un grande gesto”

Il ricordo di Rosario Argento, ex responsabile del settore giovanile del Palermo, per la scomparsa di Maurizio Zamparini

"Io ho avuto l’opportunità di conoscerlo da vicino sempre in maniera silenziosa. Ho sempre pensato che lavorare con le dirigenze ed i responsabili tecnici con il settore giovanile è un servizio al servizio. È importante lanciare ragazzi che poi possano dare una mano alla società per il futuro. Nel 2009 il Palermo conquistò lo scudetto Primavera e lo ricordo con orgoglio. Fu un risultato storico che poi ci aprì la porta anche per partecipare alla supercoppa persa ai calci di rigore con il Genoa. Arrivare l’anno dopo in finale di Coppa Italia contro il Milan fu un altro grande risultato. Al di là di ciò, dedicammo la vittoria del 2009 al presidente Zamparini perché quello fu anche il giorno del suo compleanno. Lui volle venire a Palermo perché il sindaco di allora Cammarata lo ospitò insieme ai dirigenti come Sagramola e Micciché per consegnare delle medaglie ricordo da parte della città. In quell’occasione vidi Zamparini davvero partecipe, orgoglioso della sua società.