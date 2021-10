Accardi-Mediagol: “Quanti ricordi a Palermo! Serie A? Napoli e Inter in pole”

L'intervista esclusiva concessa dall'agente FIFA, Beppe Accardi, alla redazione di Mediagol.it

PALERMO - "Finale Coppa Italia Palermo-Lucchese? Io spesso me la riguardo perché sono venuto a Palermo quell'anno per scelta. Avevo fatto un anno a Licata dove avevo fatto benissimo, sarei dovuto andare alla Lazio o all'Atalanta che erano in Serie A ma invece decisi di venire a Palermo perché era il secondo anno dopo la ricostruzione e anche perché mi ricordavo che da piccolo andavo spesso allo stadio, scavalcando con mio padre le barriere per vedere i rosanero. Andare via da Palermo con l'amaro in bocca per non essere riuscito né ad andare in B quell'anno, benché avessimo fatto un buon campionato, né a vincere la Coppa Italia era stato qualcosa che mi aveva ferito, perdere ai calci di rigore è una cosa allucinante. Nonostante non avessimo più speranze di compiere il salto di categoria, rovinammo la festa alla Salernitana vincendo due a zero con una doppietta di Sandro Cangini. Uscimmo dallo stadio Vestuti scortati della polizia della Salernitana perché ci volevano ammazzare. Anche perché in quella squadra c'eravamo sia io che Liguori che eravamo ex della Cavese. Tra questi ultimi e i granata è un derby del tipo Catania-Palermo, figurati come eravamo messi".