Accardi-Mediagol: “Cessione Palermo? Non credo al fondo di investimento”

L'intervista esclusiva concessa dall'agente FIFA, Beppe Accardi, alla redazione di Mediagol.it

"Cessione Palermo? Ai fondi non ci credo perché conosco la loro logica. I fondi investono per fare un'operazione di cinque anni perché il calcio italiano, come quello inglese e spagnolo, gode di introiti importanti in termini i diritti televisivi solo in Serie A. Facendo un'operazione di cinque anni non hai la certezza di chiuderla. Se il Palermo fosse in A, o in B in una posizione in classifica di un certo tipo, le cose potrebbero cambiare. A meno che non ci sia una persona singola innamorata del Palermo, come poteva essere Di Piazza, io sinceramente non la vedo cosi semplice per come viene raccontata ma allo stesso tempo me lo auguro per il Palermo. E' come la questione del centro sportivo. Il centro sportivo ogni giorno leggiamo che l'hanno finito ma nella realtà ad oggi il terreno non appartiene al Palermo, perciò per ora parliamo di ipotesi, i fatti sono un'altra roba".