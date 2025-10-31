125° Palermo, Mirri: “Tutto nasce dalla passione, i tifosi vanno oltre il risultato. Renzo Barbera…”

L'intervento del presidente dei rosanero all'evento del Teatro Biondo

⚽️ 31 ottobre - 19:25

Dario Mirri è intervenuto durante l'evento che celebra il 125° anniversario del Palermo, al Teatro Biondo:

Saluto, Presidente. Direi “Presidente e tifoso”, perché lei lo è dall’inizio.

Tutto parte dalla passione, quella che ci hanno trasmesso i nostri predecessori e quella che i tifosi ci insegnano ogni giorno. La cronaca recente ci dimostra che i tifosi vanno oltre il risultato. Tutto nasce quindi da questa smisurata passione dei tifosi.

Come ha iniziato il suo percorso come presidente?

Io, essendo un tifoso, ho potuto iniziare questo percorso come desideravo, partendo dall’inizio e costruendo insieme a tante persone che sono qui presenti. Vedo, ad esempio, Rinaldo Sagramola. Abbiamo sognato quello che oggi si sta realizzando: ci sono basi solide e un futuro meraviglioso davanti a noi, come bene ha ricordato Giovanni.

Cosa fonda il Palermo secondo lei?

Quello che fonda il Palermo è esattamente quello che abbiamo nel cuore. Abbiamo imparato da qualcuno, io cito naturalmente Renzo Barbera, che per me è stato un riferimento e mi ha insegnato ad amare i palermitani. Dietro a ciò che stiamo facendo c’è un amore smisurato per i palermitani: per quelli che ci sono, per quelli che ci sono stati, come Renzo Barbera, e per i giocatori che stasera non sono presenti.

Vuole aggiungere qualcosa per chi non è qui stasera?

Se posso aggiungere una parola, è soprattutto per quelli che non ci sono ma rimangono nel nostro cuore. Accumuleremmo l’applauso anche per chi non c’è più, che ha fatto la storia e ha contribuito a creare la leggenda del Palermo.

Ha qualche aneddoto personale da raccontare?

Volevo ricordare anche un’istantanea fotografica che non ho mai divulgato. Ogni volta ne ridiamo: mi trovavo all’aeroporto di Palermo, pronto per partire per lavoro, e mi sono incrociato con Dario. Dario aveva dei falloni e mi ha detto: “Questa volta chiudiamo, il closing c’è”. Io sono rimasto sorpreso dalla notizia, ma per il bene del Palermo a volte bisogna fare scelte difficili. In certi casi, infatti, la notizia è importante e bisogna aspettare il momento giusto, soprattutto se riguarda il vostro cuore.

Grazie, Presidente. Un messaggio per domani?

Ringrazio ancora tutti e ricordo che domani c’è una partita molto importante.