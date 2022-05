LE PAGELLE DI TRIESTINA-PALERMO 1-2. Floriano e Valente mettono i rosa sul binario giusto

Col Palermo in attacco, si piazza fuori area per arrivare prima su possibili lanci lunghi agendo quasi da stopper. In partita mantiene alta la concentrazione e al 73' salva il risultato con due grandi parate, di cui quella di piede sulla conclusione ravvicinata di Galazzi che è un piccolo capolavoro di tempismo e coordinazione. Sul finale subisce un gol che poteva essere evitato rischiando l'uscita come fatto in altre occasioni.