LE PAGELLE DI POTENZA-PALERMO 2-2. Pari in rimonta contro la quartultima, ma quanti rimpianti

Il Palermo pareggia 2-2 contro il Potenza , quartultimo in classifica, dopo essere andato sotto di due gol. Ai rosa bastano 15 minuti per acciuffare il pareggio (Soleri 77' e Brunori 89' rig.), ma oggi è mancato un po' di carattere contro una squadra tutt'altro che irresistibile. Domenica prossima contro la Paganese (terzultima della classe) non si possono commettere errori.

Sul primo gol da distanza ravvicinata sfiora solamente la sfera prima che si insacchi all'incrocio dei pali, mentre sul secondo viene sorpreso dal gioiello di Cuppone. Nel secondo tempo tiene in gioco il Palermo con un buon intervento in un uno contro uno con Zampano dando il via mentalmente alla rimonta.

In difficoltà per tutta la gara, non riesce a leggere i movimenti dei compagni e finisce per lasciare scoperte le zone più calde del campo. Sul gol sbaglia l'anticipo su Romero che dall'alto dei suoi 200 cm d'altezza non deve nemmeno saltare per spingere il pallone in rete. BUTTARO (dal 45') schierato al posto di un disastroso Doda, dopo pochi minuti mette lo zampino sul raddoppio lasciando a Cuppone il tempo e lo spazio per alzare la testa e tentare il tiro.