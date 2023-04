LE PAGELLE DI PARMA-PALERMO 2-1. Tanta corsa ma poca sostanza nello scontro diretto in un Tardini a tinte rosa

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo perde lo scontro diretto contro un Parma non irresistibile, sebbene non manchino le attenuanti per questa sconfitta. Lunedì sera (10 aprile) al Barbera contro il Cosenza, i rosa dovranno tornare a vincere per non uscire dal treno playoff.

PIGLIACELLI 5,5

Non può nulla sul gol di Benedyczak sebbene l'impressione è che sia piazzato troppo sul primo palo, mentre nel raddoppio poteva fare decisamente di più data la respinta corta proprio sui piedi di Coulibaly. Oltre ai gol viene chiamato poche volte in causa se non per impostare dalle retrovie.

BUTTARO 5

Schierato alla destra della difesa a tre, spinge poco e non trasmette sicurezza al reparto. Sul raddoppio fa tutto quello che un calciatore professionista non dovrebbe fare: tiene in gioco il marcatore, abbocca al contromovimento (elementare) dell'avversario e conclude con l'immancabile braccio alzato per chiamare un fuorigioco inesistente. MASCIANGELO (dall'81') S.V.

MATEJU 6

A inizio partita si immola per salvare un tiro a botta sicura di Valenti, poi alterna buoni interventi ad altri più approssimativi, ma complessivamente non compie errori decisivi.

GRAVES 6

Freddo e lucido in fase di impostazione, pecca qualche volta negli uno contro uno ma anche lui ha poche colpe sui gol. LANCINI (dal 74') S.V. si rivede dopo sette mesi ma ha poche occasioni per mettersi in mostra.