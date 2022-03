LE PAGELLE DI PALERMO-VIBONESE 3-0. Rosa dominanti contro un avversario non irresistibile

Il Palermo batte il fanalino di coda Vibonese per 3-0 grazie alle reti di Valente , Brunori e Soleri . Domenica prossima nella trasferta contro l' Avellino servirà il miglior Palermo della stagione.

Non deve sporcarsi i guantoni ma trasmette sicurezza ai compagni.

Sempre attento, concede pochissimi centimetri agli avversari ma anche oggi si affaccia poco sulla trequarti, probabilmente per lasciare spazio a un ispiratissimo Valente. BUTTARO (dall'84') S.V.

Parte forte con un intervento pulito in scivolata su Suagher e mantiene standard elevati per tutta la gara. Sarebbe stato grave il contrario oggi.

Va in sofferenza quando gli avversari giocano in velocità e becca un giallo per un fallo su Curiale che spinte Baldini a cambiarlo alla fine del primo tempo. PERROTTA (dal 45') 6 difende la posizione ma prende un giallo che gli costerà la squalifica.