LE PAGELLE DI PALERMO-TURRIS 5-0. Gol e spettacolo al Barbera

Il Palermo travolge la Turris al Barbera con un netto 5-0 arrivato grazie a un autogol di Sbraga e poi alle reti di Brunori , Floriano , Luperini e Soleri . I rosa dominano dal primo all'ultimo minuto e adesso hanno una settimana per prepararsi alla sfida in casa della Virtus Francavilla che invece giocherà già martedì contro la Fidelis Andria .

Non deve fare miracoli ma si fa trovare sempre pronto quando chiamato in causa.

Mette lo zampino sul primo gol col rilancio lungo che Sbraga devia nella propria porta ed è prezioso in entrambe le fasi di gioco. SOMMA (dal 59') 6 gli avversari non lo costringono nemmeno a sporcarsi la maglia ma lui è sempre attento.

Leader della difesa, sbaglia pochissimo e oggi sembra insuperabile. In avanti sbaglia un gol a due passi dalla linea di porta che però viene ribadito in porta da Floriano e sul finale sfiora anche il gol con un colpo di testa che viene ribattuto in gol da Soleri dopo la parata del portiere avversario.