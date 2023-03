LE PAGELLE DI PALERMO-TERNANA 0-0. Primo tempo da dimenticare, ripresa incoraggiante ma anche oggi un pareggio

Il Palermo pareggia 0-0 contro la Ternana sprecando un'occasione per mettere la freccia verso le zone più alte della classifica. Sabato contro il Pisa i rosa dovranno giocare come se fosse una finale.

Prestazione praticamente perfetta per il Superman rosanero che indossa ancora una volta il mantello e vola da un palo all'altro vincendo tutti i duelli personali contro un ispiratissimo Partipilo. Sì Pigliacelli, no Partypilo.

Dopo un inizio da incubo dove sbaglia alcuni appoggi semplici e regala centimetri agli avversari aprendo voragini in difesa, gradualmente prende le misure e rientra in partita. Nella ripresa si dedica più a difendere per dare spazio ai compagni maggiormente ispirati.