LE PAGELLE DI PALERMO-TARANTO 5-2. Brunori e Luperini trascinano i rosa alla vittoria

Il Palermo travolge il Taranto al Barbera per 5-2 grazie alla doppietta di un super Brunori , a un ispirato Luperini autore di due gol (ma anche di tanti errori) e al contropiede letale di Soleri. Domenica contro il Picerno in casa si dovrà proseguire su questa strada.

Sicuro in alcune uscite in presa alta, sbaglia un controllo di piede e non può nulla sul siluro di Di Gennaro che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali. All'ultimo secondo di recupero subisce il 5-2 nemmeno lui capisce come.