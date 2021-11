LE PAGELLE DI PALERMO-POTENZA 2-0. Fella e Silipo regalano i tre punti ai rosa su due errori degli ospiti

Il Palermo vince 2-0 grazie alle reti di Fella e Silipo nate sugli sviluppi di due errori della difesa avversaria e resta nella scia del Bari che scenderà in campo alle 17:30 contro la Vibonese. Sabato i rosa ospiteranno la Paganese in una partita da non sbagliare.

Abile in presa bassa nel primo tempo su un colpo di testa velenoso di Ricci e nel secondo tempo su Volpe, oggi i suoi interventi non sono dall'altissimo coefficiente di difficoltà ma lui dimostra di essere sempre attento trasmettendo sicurezza al reparto.

Volpe lo mette più volte in difficoltà ma lui non va mai in confusione scegliendo sempre la giocata giusto. Peccato per quel pallone da un metro che non viene colpito con la giusta potenza permettendo a Marcone di fare una parata plastica per i fotografi.