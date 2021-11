LE PAGELLE DI PALERMO-PAGANESE 3-0. Rosa in formato schiacciasassi trascinati da un grande Brunori

Il Palermo batte 3-0 al Barbera una Paganese rimaneggiata dai tanti infortuni e dimostra il carattere delle grandi giocando sempre agli stessi ritmi senza mollare mai un centimetro. Domenica prossima in casa dell' AZ Picerno non sono ammessi passi falsi.

Guarda la partita da una posizione privilegiata e si vede solo in un'occasione con una respinta su un tiro potente da fuori area.

Un solo errore in area quando per un malinteso con Almici rischia di fare un clamoroso autogol, disputa una partita ordinata e sfiora anche il gol di testa. Nel secondo tempo si sgancia più spesso dalla sua posizione per aumentare il peso offensivo della squadra, creando pericoli con le sue incursioni a tutta velocità fino ai minuti finali.