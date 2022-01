LE PAGELLE DI PALERMO-MONTEROSI 2-0. Damiani e Felici mettono le ali al Palermo di Baldini

Il Palermo batte al Barbera il Monterosi per 2-0 con le reti di Damiani e Felici e vince la sua prima partita del nuovo corso firmato Silvio Baldini. I rosa nel primo tempo battagliano a tutto campo e non riescono a sfondare, mentre nel secondo sfruttano le forze fresche per passare in vantaggio e poi chiudere la gara con una pennellata d'autore. Mercoledì pomeriggio (ore 18:00) in casa contro l'ACR Messina i rosa dovranno dare seguito a questa prestazione.