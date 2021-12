LE PAGELLE DI PALERMO-MONOPOLI 2-1. Silipo fa cambiare marcia ai rosa e Brunori capitalizza

Il Palermo batte 2-1 il Monopoli nello scontro diretto della diciassettesima giornata grazie ai gol di Valente e Brunori . Domenica prossima il derby contro il Catania sarà fondamentale per restare in scia.

Tiene il Palermo in partita con alcune parate su conclusioni ravvicinate che valgono tanto quanto un gol. Non può nulla sul colpo di testa dell'1-1 di Grandolfo.

Sempre attento, concede pochissimo e nel secondo tempo sale per dare maggiore profondità alla squadra mettendo al centro anche alcuni traversoni che per poco non trovano la deviazione decisiva, come in occasione del tiro di Soleri all'84'.