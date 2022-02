LE PAGELLE DI PALERMO-MESSINA 2-2. Due punti persi e tanti rimpianti al Barbera

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia 2-2 contro il Messina dopo essere andato sul 2-0 con le reti di Brunori e Valente. I rosa disputano un primo tempo di spessore ma nel secondo non riescono a gestire il ritorno di fiamma degli avversari finendo per farsi schiacciare nella propria metà campo. Domenica in casa del Campobasso non si possono perdere altri punti per strada.

PELAGOTTI 5,5

Inoperoso nel primo tempo, nel secondo tempo subisce il primo gol con una traiettoria beffarda ma non irresistibile e il secondo con un colpo di testa ravvicinato che sfiora solamente ma non riesce a respingere.

BUTTARO 5,5

Nel primo tempo è il migliore sulle palle alte, nel secondo è colpevole per il gol di Concalves facendosi anticipare come l'ultimo degli arrivati e poi fatica per ritornare in carreggiata

LANCINI 6

Nel primo tempo svolge il proprio compitino e non compie grandi errori. Nel secondo corre tanto ed evita di prendere rischi inutili. Peccato per il giallo evitabile.

MARCONI 5,5

Dopo un primo tempo di ordinaria amministrazione con un Messina arroccato nella propria metà campo, nel secondo emergono i suoi limiti quando gli avversari attaccano gli spazi. Sul 2-2 è troppo morbido nella marcatura a Marginean. FELLA (dal 70') S.V. non entra col piglio giusto e spreca dei buoni palloni.

CRIVELLO 5,5

Nel primo tempo si alterna con Floriano nelle discese verso la linea di fondo, nel secondo si dedica più alla difesa fino all'uscita dal campo dopo un giallo evitabile. GIRON (dal 70') S.V. non riceve palloni giocabili e non fa nulla per farsi vedere dai compagni.