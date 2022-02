LE PAGELLE DI PALERMO-JUVE STABIA 3-1. Prova di forza dei rosa che vincono e convincono in dieci contro undici

Il Palermo batte la Juve Stabia per 3-1 grazie alla doppietta di Brunori e al gol su punizione di Giron e porta a casa tre punti preziosi per proseguire la lotta per le posizioni alte della classifica. I rosa alla mezz'ora restano in dieci per l'espulsione di Giron, ma riescono a compattarsi e a trovare persino la rete del 3-0 facendo una partita di grande personalità. Sul finale gli ospiti segnano il gol della bandiera con un rigore regalato da Crivello che però non sposta i giudizi sulla prestazione della squadra. Martedì in casa del Foggia servirà fare lo stesso tipo di partita.