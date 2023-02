LE PAGELLE DI PALERMO-FROSINONE 1-1. Un Verre alla Miccoli e la consapevolezza di potersela giocare con tutti

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo non porta a casa i tre punti nella tanto attesa sfida contro il Frosinone, ma la certezza di potersela giocare alla pari con tutti per mole di gioco e personalità. Il gol capolavoro di Verre da centrocampo si incastona tra le gemme del firmamento rosanero, anche se la partita si sarebbe potuta vincere con un po' di cinismo in più. Sabato prossimo il casa del Sudtirol i rosa sono attesi da un altro test impegnativo.

PIGLIACELLI 7

Dopo un primo tempo ordinario, nel secondo mette il mantello e salva alcune conclusioni che avrebbero cambiato il corso della gara. Non può nulla sul gol di Boloca che trova l'angolino più lontano.

GRAVES JENSEN 7

Bravo nell'uno contro uno e lucido in fase di impostazione quando si chiudono gli spazi e il Frosinone tenta la copertura rapida per rubare il possesso. Con l'uscita di Nedelcearu dimostra di poter giocare anche come centrale puro.

NEDELCEARU 7

Baluardo difensivo, svetta più alto di tutti e mette sempre il fisico al servizio della squadra rischiando anche di farsi male pur di non fare passare nessuno (come capitato nello scontro con Moro). BUTTARO (dal 60') 6 non offre la stessa solidità difensiva del compagno sostituito e rischia anche di causare un rigore per eccesso di foga, ma dato che non giocava dal 23 ottobre (dalla sfida col Cittadella), ci sta che sia ancora un po' arrugginito.

MARCONI 7

Si muove in sincro con la difesa chiudendo gli spazi e spostando la superiorità quando necessario. Soffre quando viene puntato da Caso ma viene aiutato sempre da un esterno. Prezioso come sempre il suo apporto in attacco sulle palle inattive dove per due volte va vicinissimo al gol.