Di Nicholas Barone
Le Pagelle
LE PAGELLE DI PALERMO-AVELLINO 2-0. I rosa vincono di carattere e restano agganciati alle prime posizioni
Il Palermo batte l'Avellino e rimane agganciato al treno delle prime posizioni. In gol per i rosanero Palumbo e Ranocchia, con gli irpini in 10 da fine primo tempo.
JORONEN 6
Partita di ordinaria amministrazione per il portiere rosanero, che esce dal campo al 57' per un problema fisico. GOMIS (dal 57') 6 Un po' arrugginito, visto l'anno e mezzo di assenza da una gara ufficiale, ma risponde presente.
PEDA 6.5
Disputa un'ottima gara, sempre perfetto nelle chiusure e argina bene dal suo lato la velocità della fascia avversaria. Negli ultimi minuti prende in mano la difesa e argina ogni possibile pericolo.
BANI 7
Il capitano sforna la sua solita prestazione di carattere, leadership e padronanza difensiva. Contiene qualsiasi attaccante Ballardini provi a mettergli contro, vincendo sempre lo scontro diretto. Esce dal campo con qualche acciacco fisico. MAGNANI (dall'85) 6 Arrivano pochi palloni nella sua zona, ma li controlla tutti benissimo.
CECCARONI 6
Il numero 32 gioca la sua solita buona partita di contenimento e spinta in avanti. Non perfetto nelle scelte palla al piede, ma i suoi scambi con Augello rimangono sempre precisi.
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