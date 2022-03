LE PAGELLE DI AVELLINO-PALERMO 1-2. Prova di forza dei rosa di Baldini in casa dell’Avellino

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte l'Avellino dimostrando cuore e maturità. I rosa vanno sotto al 13' con la rete di Matera ma dopo un minuto pareggiano col solito Brunori e nel secondo tempo archiviano la pratica col gol di Valente su assist di Brunori. Mercoledì contro la Fidelis Andria servirà lo stesso atteggiamento per non rischiare di perdere punti preziosi per strada.

MASSOLO 6,5

Gol a parte dove sembra sorpreso dalla conclusione potente di Matera, non abbassa mai la guardia allontanando con personalità tutti i palloni alti. Nel momento migliore dell'Avellino, prima para una punizione di Aloi e poi blocca la conclusione potente di Matera ricevendo un'ovazione dai compagni.

BUTTARO 6

Soffre quando l'Avellino gioca in velocità e rischia con un retropassaggio di testa che per poco non innesca Plescia. Deve ritrovare la forma migliore.

LANCINI 6

Lascia totalmente solo Matera sul gol ed è poco reattivo quando conclude in rete. A parte questo errore nella lettura dell'azione, dirige con personalità la difesa ed evita di prendere rischi inutili forzando la giocata.

MARCONI 6

Bene fin quando non deve andare nell'uno contro uno con Kanoute che con lui in marcatura si trasforma in Neymar. SOMMA (dall'80') S.V. entra con l'Avellino in dieci e non è chiamato a fare gli straordinari.

GIRON 5,5

Prestazione sotto tono per il francese che soffre Kanoute e non incide in nessuna delle due fasi. CRIVELLO (dal 56') 6 entra per togliere centimetri di campo a Kanoute, poi quando l'Avellino resta in dieci è meno sollecitato.