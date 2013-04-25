La "Mediagol Cup", il torneo di calcio a 5 e calcio a 7 più grande e innovativo della Sicilia, è pronto per ricominciare! Divertimento, educazione, fair play con le partite settimanali che durano…
Mediagol Cup
La "gabbia" è già pronta al Parco Uditore per accogliere gli appassionati di calcio e calcetto che si sfideranno in un torneo 2 Vs 2 venerdì 5 e sabato 6 settembre. E' arrivato anche a Palermo,…
Sono aperte le iscrizioni alla Mediagol World Cup, il torneo cittadino 2.0 a tema mondiale organizzato da Mediagol.it e Palermocalcetto. Ci sarà posto per 16 squadre che potranno scegliere il proprio…
Questo il video riassuntivo del girone di ritorno della Mediagol Cup, il torneo organizzato da Mediagol e Palermocalcetto.it (calcio a 5 e calcio a 7). Seguici su www.palermocalcetto.it e sulla pagina…
Di seguito il video della sedicesima giornata di Mediagol Cup, il torneo organizzato da Mediagol e Palermocalcetto.it (calcio a 5 e calcio a 7). Seguici su www.palermocalcetto.it e sulla pagina…
Di seguito il video della tredicesima giornata di Mediagol Cup, il torneo organizzato da Mediagol e Palermocalcetto.it (calcio a 5 e calcio a 7). Seguici su www.palermocalcetto.it e sulla pagina…
Di seguito il video dell'undicesima giornata di Mediagol Cup, il torneo organizzato da Mediagol e Palermocalcetto.it (calcio a 5 e calcio a 7). Clicca qui invece per vedere i video integrali delle…
Aria di festa al torneo "Mediagol Cup". Tutti i protagonisti del calcio a 5 e del calcio a 7 vi augurano buon natale e felice anno nuovo! Seguici su www.palermocalcetto.it e sulla pagina facebook…
A seguire il video che riassume il bellissimo girone di andata del torneo "Mediagol Cup". Riprese e montaggio di Guglielmo Gagliano Candela sulle note di "Wake up Alice", brano del gruppo palermitano…
Di seguito il video della sesta puntata di Mediagol Cup News, il Tg dedicato alla Mediagol Cup (calcio a 5 e calcio a 7). Clicca qui invece per vedere i video integrali delle partite scelte…
Di seguito il video della quinta puntata di Mediagol Cup News, il Tg dedicato alla Mediagol Cup (calcio a 5 e calcio a 7). Clicca qui invece per vedere i video integrali delle partite scelte…
VIDEO: MEDIAGOL CUP NEWS
Di seguito il video della quarta puntata di Mediagol Cup News, il Tg dedicato alla Mediagol Cup (calcio a 5 e calcio a 7). Clicca qui invece per vedere i video integrali delle partite scelte…
Di seguito il video della terza giornata della Mediagol Cup 2.0, il torneo di calcio a 5 organizzato da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup
VIDEO: MEDIAGOL CUP
Di seguito il video della seconda giornata della Mediagol Cup 2.0, il torneo di calcio a 5 organizzato da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup
VIDEO: MEDIAGOL CUP
Di seguito il video della seconda giornata della Mediagol Cup 2.0, il torneo di calcio a 5 organizzato da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup
Di seguito il video della prima giornata della Mediagol Cup 2.0, il torneo di calcio a 5 organizzato da Mediagol e palermocalcetto.it Ricordiamo a tutti che l'iscrizione è gratuita ed è ancora…
Prenderà il via questa sera la stagione 2013/2014 della Mediagol Cup, il torneo amatoriale di calcio a 5 più grande e più innovativo della Sicilia. Alle 20.00 presso limpianto sportivo "Tocha Stadium"…
Manca ormai veramente poco allinizio della seconda edizione della "Mediagol Cup", il torneo di calcio a 5 e calcio a 7 organizzato da Mediagol e Palermocalcetto. Anche questanno grande successo, tante…
Prenderà il via lunedì 7 ottobre 2013 la seconda "Mediagol Cup", il torneo cittadino di calcio a 5 e di calcio a 7 che si disputerà nei principali impianti sportivi di Palermo. UN TORNEO PER TUTTI Il…
Ritorna a settembre lappuntamento con il torneo più grande della Sicilia: il MEDIAGOL CUP! Parte la stagione sportiva con Calcio a 5, Calcio a 7 e tante altre novità che scoprirete nel corso di questa…
Di seguito il video delle finali della Mediagol Beach Cup, il torneo di Beach Soccer organizzato a Mondello da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup
Di seguito il video dei quarti di finale della Mediagol Beach Cup, il torneo di Beach Soccer organizzato a Mondello da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup
Di seguito il video della terza giornata della Mediagol Beach Cup, il torneo di Beach Soccer organizzato a Mondello da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup
Si svolgerà questa sera la festa della Mediagol Cup con tutti i giocatori e le squadre che hanno partecipato alla prima edizione dei tornei. Sede dellevento sarà il locale Zsa Zsa di piazza Campolo a…
Di seguito il video delle finali della Mediagol Cup, il torneo di Calcio a 5 organizzato da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup
Di seguito il video della prima giornata della Mediagol Beach Cup, il torneo di Beach Soccer organizzato a Mondello da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup
Si disputerà domani, sabato 8 giugno, il torneo "Oltre la maglia", iniziativa che coinvolge i principali Club di tifosi della Sicilia. Si tratta di un torneo di calcio a cinque a scopo benefico che si…
Dopo il grande successo della Mediagol Cup, prenderà il via il 17 Giugno 2013 la prima "Mediagol Beach Cup", il torneo di Beach Soccer che si disputerà questestate nella bellissima spiaggia di…
Mediagol Cup partner ufficiale del torneo giovanile della 6a circoscrizione di Palermo disputato tra le selezioni dei licei "Meli", "Marco Polo" e "Galilei". Oltre alle videocamere dentro le porte, in…