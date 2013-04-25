Mediagol Cup: calcetto nella "gabbia" al Parco Uditore ⚽️ ⚽️ 5 settembre 2014 - 14:40 5 settembre

La "gabbia" è già pronta al Parco Uditore per accogliere gli appassionati di calcio e calcetto che si sfideranno in un torneo 2 Vs 2 venerdì 5 e sabato 6 settembre. E' arrivato anche a Palermo,…