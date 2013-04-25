Mediagol

Mediagol Cup

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Mediagol Cup: calcetto nella "gabbia" al Parco Uditore

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La "gabbia" è già pronta al Parco Uditore per accogliere gli appassionati di calcio e calcetto che si sfideranno in un torneo 2 Vs 2 venerdì 5 e sabato 6 settembre. E' arrivato anche a Palermo,…

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Mediagol World Cup: al via le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alla Mediagol World Cup, il torneo cittadino 2.0 a tema mondiale organizzato da Mediagol.it e Palermocalcetto. Ci sarà posto per 16 squadre che potranno scegliere il proprio…

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VIDEO: GIRONE DI RITORNO MEDIAGOL CUP

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Questo il video riassuntivo del girone di ritorno della Mediagol Cup, il torneo organizzato da Mediagol e Palermocalcetto.it (calcio a 5 e calcio a 7). Seguici su www.palermocalcetto.it e sulla pagina…

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VIDEO: GOL E INTERVISTE MEDIAGOL CUP

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Di seguito il video della sedicesima giornata di Mediagol Cup, il torneo organizzato da Mediagol e Palermocalcetto.it (calcio a 5 e calcio a 7). Seguici su www.palermocalcetto.it e sulla pagina…

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VIDEO: GOL 13a GIORNATA MEDIAGOL CUP

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Di seguito il video della tredicesima giornata di Mediagol Cup, il torneo organizzato da Mediagol e Palermocalcetto.it (calcio a 5 e calcio a 7). Seguici su www.palermocalcetto.it e sulla pagina…

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VIDEO: 11a GIORNATA MEDIAGOL CUP

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Di seguito il video dell'undicesima giornata di Mediagol Cup, il torneo organizzato da Mediagol e Palermocalcetto.it (calcio a 5 e calcio a 7). Clicca qui invece per vedere i video integrali delle…

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VIDEO: AUGURI DI NATALE MEDIAGOL CUP

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Aria di festa al torneo "Mediagol Cup". Tutti i protagonisti del calcio a 5 e del calcio a 7 vi augurano buon natale e felice anno nuovo! Seguici su www.palermocalcetto.it e sulla pagina facebook…

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VIDEO: GIRONE DI ANDATA MEDIAGOL CUP

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A seguire il video che riassume il bellissimo girone di andata del torneo "Mediagol Cup". Riprese e montaggio di Guglielmo Gagliano Candela sulle note di "Wake up Alice", brano del gruppo palermitano…

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VIDEO: 6a Giornata Mediagol Cup

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Di seguito il video della sesta puntata di Mediagol Cup News, il Tg dedicato alla Mediagol Cup (calcio a 5 e calcio a 7). Clicca qui invece per vedere i video integrali delle partite scelte…

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VIDEO: 5a GIORNATA MEDIAGOL CUP

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Di seguito il video della quinta puntata di Mediagol Cup News, il Tg dedicato alla Mediagol Cup (calcio a 5 e calcio a 7). Clicca qui invece per vedere i video integrali delle partite scelte…

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VIDEO: MEDIAGOL CUP NEWS

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Di seguito il video della quarta puntata di Mediagol Cup News, il Tg dedicato alla Mediagol Cup (calcio a 5 e calcio a 7). Clicca qui invece per vedere i video integrali delle partite scelte…

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VIDEO: 3a giornata Mediagol Cup

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Di seguito il video della terza giornata della Mediagol Cup 2.0, il torneo di calcio a 5 organizzato da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup

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VIDEO: MEDIAGOL CUP

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Di seguito il video della seconda giornata della Mediagol Cup 2.0, il torneo di calcio a 5 organizzato da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup

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VIDEO: MEDIAGOL CUP

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Di seguito il video della seconda giornata della Mediagol Cup 2.0, il torneo di calcio a 5 organizzato da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup

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VIDEO: INIZIA LA MEDIAGOL CUP

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Di seguito il video della prima giornata della Mediagol Cup 2.0, il torneo di calcio a 5 organizzato da Mediagol e palermocalcetto.it Ricordiamo a tutti che l'iscrizione è gratuita ed è ancora…

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MEDIAGOL CUP: STASERA PARTITA INAUGURALE

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Prenderà il via questa sera la stagione 2013/2014 della Mediagol Cup, il torneo amatoriale di calcio a 5 più grande e più innovativo della Sicilia. Alle 20.00 presso limpianto sportivo "Tocha Stadium"…

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MEDIAGOL CUP: ULTIMO POSTO DISPONIBILE

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Manca ormai veramente poco allinizio della seconda edizione della "Mediagol Cup", il torneo di calcio a 5 e calcio a 7 organizzato da Mediagol e Palermocalcetto. Anche questanno grande successo, tante…

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MEDIAGOL CUP: ISCRIZIONI APERTE

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Prenderà il via lunedì 7 ottobre 2013 la seconda "Mediagol Cup", il torneo cittadino di calcio a 5 e di calcio a 7 che si disputerà nei principali impianti sportivi di Palermo. UN TORNEO PER TUTTI Il…

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MEDIAGOL CUP: COMINCIA NUOVA STAGIONE

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Ritorna a settembre lappuntamento con il torneo più grande della Sicilia: il MEDIAGOL CUP! Parte la stagione sportiva con Calcio a 5, Calcio a 7 e tante altre novità che scoprirete nel corso di questa…

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VIDEO: FINALI MEDIAGOL BEACH CUP

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Di seguito il video delle finali della Mediagol Beach Cup, il torneo di Beach Soccer organizzato a Mondello da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup

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VIDEO: Mediagol Beach Cup

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Di seguito il video dei quarti di finale della Mediagol Beach Cup, il torneo di Beach Soccer organizzato a Mondello da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup

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VIDEO: 3a GIORNATA MEDIAGOL BEACH CUP

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Di seguito il video della terza giornata della Mediagol Beach Cup, il torneo di Beach Soccer organizzato a Mondello da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup

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Mediagol Cup: stasera la festa. Ingresso gratuito

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Si svolgerà questa sera la festa della Mediagol Cup con tutti i giocatori e le squadre che hanno partecipato alla prima edizione dei tornei. Sede dellevento sarà il locale Zsa Zsa di piazza Campolo a…

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VIDEO: FINALI MEDIAGOL CUP

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Di seguito il video delle finali della Mediagol Cup, il torneo di Calcio a 5 organizzato da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup

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VIDEO: PRIMA GIORNATA MEDIAGOL BEACH CUP

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Di seguito il video della prima giornata della Mediagol Beach Cup, il torneo di Beach Soccer organizzato a Mondello da Mediagol e palermocalcetto.it Seguici anche sulla pagina facebook Mediagol Cup

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Tifosi: il Palermo Club al torneo "Oltre la maglia"

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Si disputerà domani, sabato 8 giugno, il torneo "Oltre la maglia", iniziativa che coinvolge i principali Club di tifosi della Sicilia. Si tratta di un torneo di calcio a cinque a scopo benefico che si…

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MONDELLO: ARRIVA LA MEDIAGOL BEACH CUP

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Dopo il grande successo della Mediagol Cup, prenderà il via il 17 Giugno 2013 la prima "Mediagol Beach Cup", il torneo di Beach Soccer che si disputerà questestate nella bellissima spiaggia di…

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VIDEO, mini torneo Licei Meli, Marco Polo e Galilei

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Mediagol Cup partner ufficiale del torneo giovanile della 6a circoscrizione di Palermo disputato tra le selezioni dei licei "Meli", "Marco Polo" e "Galilei". Oltre alle videocamere dentro le porte, in…