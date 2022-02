Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve nuova forza, con Vlahovic e Zakaria”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Juve nuova forza, con Vlahovic e Zakaria Allegri ritrova squadra e zona Champions". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "Sorpasso sul Gasp. battuto in casa dal Cagliari. Domenica sera l'esame Atalanta per i bianconeri. Osi-Petagna, il Napoli a -1 dall'Inter: sabato lo scontro diretto. Domani la Coppa Italia: scossa Inzaghi per il riscatto, Mou e la Roma con Zaniolo. Olimpiadi: lo slittino di Fischnaller è di bronzo".