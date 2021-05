Juventus-Milan, Tomori: “Notte speciale, nostri tifosi grandiosi. Champions? Non abbiamo ancora fatto nulla”

“È stata una notte veramente speciale per noi. Sono contento per aver segnato il mio primo gol ma la cosa più importante è stata la vittoria della squadra. Questo risultato e il gol ha reso la notte speciale”.

Così il difensore del Milan, Fikayo Tomori, autore del gol dello 0-3. Il calciatore, intervenuto ai microfoni di “MilanTv” a margine della sfida dell’Allianz Stadium, ha commentato l’importante successo maturato questa sera contro la Juventus che ha permesso ai rossoneri di agguantare il secondo posto e di vedere la Champions più vicina.

“I nostri tifosi sono stati grandiosi. Ci hanno sostenuto tantissimo. È stato bellissimo vedere la passione dei tifosi ed è stato triste non vederli allo stadio. Non ero abituato a vedere qualcosa di simile, mi ha sorpreso tantissimo. Spero sia stato un grande regalo per loro la vittoria di stasera”

Sul rush finale di campionato: “Certamente ci aspettano tante grandi partite. Questa vittoria ci dà un vantaggio ma non è stato fatto ancora niente. Ora dobbiamo continuare così e restare concentrati sul Torino. Poi pensiamo a Cagliari e Atalanta”.