Continua il giro dei portieri in casa Juventus.

- Palermo
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VIDEO PALERMO: L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MEDIAGOL A PIETRO CECCARONI

Tempo di rivoluzioni in casa Juventus dopo il terribile epilogo che ha condannato i bianconeri a restare fuori dalla prossima Champions League.

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DILEMMA PORTA

Il primo dubbio da sciogliere riguarda la porta, con Di Gregorio che non ha convinto dopo prestazioni non sempre positive. Su questo fronte, il nome più circolato è quello di Alisson, in forza al Liverpool. La situazione, al momento, non sembra sbloccarsi e - come riferito da tuttomercatoweb - la nuova idea per i pali sarebbe Manuel De Gea. Lo spagnolo ha vissuto un secondo anno più difficile del precedente, ma resta tra i migliori interpreti del ruolo in Italia. L'ex United è stato proposto anche all'Inter, che potrebbe cercare un'operazione lowcost. Il portiere è in scadenza nel 2027.

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