Tempo di rivoluzioni in casa Juventus dopo il terribile epilogo che ha condannato i bianconeri a restare fuori dalla prossima Champions League.

DILEMMA PORTA

Il primo dubbio da sciogliere riguarda la porta, con Di Gregorio che non ha convinto dopo prestazioni non sempre positive. Su questo fronte, il nome più circolato è quello di Alisson, in forza al Liverpool. La situazione, al momento, non sembra sbloccarsi e - come riferito da tuttomercatoweb - la nuova idea per i pali sarebbe Manuel De Gea. Lo spagnolo ha vissuto un secondo anno più difficile del precedente, ma resta tra i migliori interpreti del ruolo in Italia. L'ex United è stato proposto anche all'Inter, che potrebbe cercare un'operazione lowcost. Il portiere è in scadenza nel 2027.