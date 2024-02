Il Palermo a caccia dei tre punti e di risposte nel match in programma questa sera contro la Ternana. Alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B, l'ottava del girone di ritorno. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo il pareggio ottenuto sul campo della Cremonese, preceduto da tre successi di fila contro Bari, Feralpisalò e Como. Numeri che proiettano momentaneamente la compagine siciliana al quarto posto in classifica a quota quarantasei punti, con quarantasette reti all'attivo e trentuno gol subiti, a -2 dal secondo posto occupato dal Venezia.