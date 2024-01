Il Palermo a caccia dei tre punti e di conferme nel match in programma sabato pomeriggio contro il Modena. Alle ore 16:15, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, la seconda del girone di ritorno. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la sconfitta rimediata lo scorso weekend al "Tombolato" contro il Cittadella. Un ennesimo passo falso dopo i quattro risultati utili di fila conquistati prima della sosta. Numeri che proiettano momentaneamente Matteo Brunori e compagni al settimo posto in classifica a quota trentadue punti, con trentadue reti all'attivo e venticinque gol subiti.