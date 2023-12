Il Palermo a caccia dei tre punti e di conferme nel match in programma questo pomeriggio contro la Cremonese dell'ex Franco Vazquez. Alle ore 18:00, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo il pari ottenuto lo scorso weekend al "Sinigaglia" di Como, preceduto dalla vittoria casalinga conquistata contro il Pisa di Alberto Aquilani. Numeri che proiettano momentaneamente Matteo Brunori e compagni al settimo posto in classifica a quota ventinove punti, con ventinove reti all'attivo e ventuno gol subiti.