Ex Palermo, Ballardini: “Vi racconto di quando vinsi dei soldi in una scommessa con Zamparini”

L'ex allenatore dei rosanero racconta un aneddoto divertente accaduto con Maurizio Zamparini

⚽️ 20 agosto - 19:19

Davide Ballardini, ex allenatore del Palermo, è intervenuto durante la trasmissione di ieri sera, andata in onda sul canale 60 di Sportitalia. Il mister si è soffermato a raccontare un aneddoto riguardante il suo periodo in Sicilia, ai tempi di Maurizio Zamparini.

"Tutti i presidenti che ho citato in passato hanno mediamente cambiato 3, 2, 3, 4 o 5 allenatori a stagione. Cellino, Zamparini e Preziosi, ad esempio, ne cambiavano sempre almeno due o tre all’anno. Ricordo un episodio di uno degli ultimi anni, durante la stagione 2016-2017: ero a cena con Zamparini a Mondello e mi disse: “Lei è venuto 8-10 anni fa e ha sostituito Guidolin.”

Io gli risposi: “Guardi, Presidente, io non ho sostituito Guidolin, ho sostituito Colantuono.”

Allora lui commentò: “Lei, come al solito, è un romagnolo presuntuoso, ma sono certo che lei ha sostituito Guidolin.”

Io replicai: “Lasciamo stare, mi creda, io ho sostituito Colantuono alla prima di campionato, perché subito cambiò allenatore.”

Zamparini allora mi disse: “Mi dia la mano, ci giochiamo 500 euro e vedrà che ho ragione io.”

Io, inizialmente, tentennai, ma alla fine gli diedi la mano. Successivamente, il direttore generale (non ricordo bene chi fosse) andò a controllare su Wikipedia e confermò che avevo ragione.

Così, Zamparini tirò fuori 500 euro, io altri 500 euro e, quindi, abbiamo raccolto in totale 1000 euro che abbiamo deciso di donare in beneficenza a Biagio Conte, un signore di Palermo che si occupava dei senzatetto. In una sola sera, grazie alla scommessa, Biagio Conte portò a casa 1000 euro".