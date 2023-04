LIVE Palermo-Cosenza, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

"Il Presidente Mattarella è un palermitano doc che ci rappresenta nel mondo. Abbiamo una motivazione in più, è piacevole sapere che tiene alle sorti della squadra della sua città. È stata una sorpresa. Verre e Nedelcearu vengono dalla febbre, Valerio ha avuto la febbre per quattro giorni ma è rientrato e ha ritrovato il ritmo. E' un giocatore importante per noi e sicuramente inizierà dal primo minuto, non so per quanti minuti in base alle sue condizioni. Nedel è recuperato, Marconi l'ho visto motivato e sereno. A tutti loro manca la partita, ma sono giocatori pienamente recuperati. Bettella ieri ha risentito un fastidio, ci prendiamo questi tre giorni per sperare di recuperarlo per Venezia. Non corriamo rischi perché fermarsi adesso significherebbe concludere la stagione”