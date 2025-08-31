serie b
LIVE CALCIOMERCATO SERIE B: LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO 2025/26
Monza, interesse per Sabiri della Fiorentina
Empoli, arriva Odenthal dal Sassuolo
Frosinone, fatta per il ritorno di Konè dal Como
Monza, fatta per Gelli dal Frosinone
Frosinone, salta l'arrivo di Luperini
Catanzaro, vicino il ritorno di Cassandro dal Como
Pescara, fatta per Caligara e Okwonkwo
Catanzaro, arriva Oudin del Lecce
Bari, vicino Maggiore della Salernitana
Catanzaro, preso Buglio dalla Juve Stabia
Pescara, trattativa per Petagna del Monza
Spezia, si insiste per Girma della Reggiana
Sampdoria, vicinissimo l'arrivo di Barak
Spezia, ufficiale l'arrivo di Fellipe Jack dal Como in prestito secco
Venezia, ufficiale l'arrivo di Emil Bohinen dal Genoa
Catanzaro, interesse per Simone Bastoni del Cesena
Carrarese, ai dettagli l'arrivo di Luis Hasa dal Napoli
Frosinone, trattativa in chiusura per Luperini dal Catania
Catanzaro, trattativa per Rui Modesto dell'Udinese
Monza, probabile addio per un big: il Sassuolo pressa per Birindelli
Modena, sempre più vicino l'arrivo di Cerri
Avellino, pressing su Claudio Cassano
Juve Stabia, fatta per l'arrivo di Elia Giani dal Pisa
Juve Stabia, in arrivo Duca, Correia e Ciammaglichella
Pescara, vicino Viviani. Potrebbe arrivare anche l'ex Palermo Kasami, ma serve una doppia uscita nell'ultimo giorno di mercato
Reggiana, fatta per l'arrivo di Lambourde in prestito dal Verona
Juve Stabia, interesse per l'ex Como, Kone. Da battere la concorrenza del Frosinone e dell'Avellino
Avellino, ufficiale la cessione di Gabriele Gori in prestito con diritto di riscatto all'Ascoli
Reggiana, ufficiale l'arrivo di Charlys in prestito dal Verona
Avellino, ceduto in prestito con diritto di riscatto Gianmarco Todisco all'Audace Cerignola
Entella, ceduto in prestito con diritto di riscatto Davide Castelli al Cittadella
Cesena, è fatta per Haj Mohamed dal Parma
Monza, vicino l'arrivo di Hernani dal Parma
Venezia, il Southampton ha fatto un'offerta per Issa Doumbia
Pescara, è fatta per Corazza dal Bologna
