serie b

LIVE CALCIOMERCATO SERIE B: LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO 2025/26

Calciomercato
Segui il live con le ufficialità e i rumors fino al gong della sessione estiva di calciomercato 2025/2026.
Mediagol ⚽️

TUTTI I MOVIMENTI, I RUMORS, LE UFFICIALITÀ E LE TRATTATIVE PIÙ IMPORTANTI DELLA SERIE B A CURA DELLA REDAZIONE DI MEDIAGOL.IT.

18:36

Monza, interesse per Sabiri della Fiorentina

18:34

Empoli, arriva Odenthal dal Sassuolo

18:32

Frosinone, fatta per il ritorno di Konè dal Como

18:31

Monza, fatta per Gelli dal Frosinone

17:56

Frosinone, salta l'arrivo di Luperini

17:27

Catanzaro, vicino il ritorno di Cassandro dal Como

17:17

Pescara, fatta per Caligara e Okwonkwo

17:14

Catanzaro, arriva Oudin del Lecce

17:12

Bari, vicino Maggiore della Salernitana

16:01

Catanzaro, preso Buglio dalla Juve Stabia

15:58

Pescara, trattativa per Petagna del Monza

15:24

Spezia, si insiste per Girma della Reggiana

15:17

Sampdoria, vicinissimo l'arrivo di Barak

12:43

Spezia, ufficiale l'arrivo di Fellipe Jack dal Como in prestito secco

12:41

Venezia, ufficiale l'arrivo di Emil Bohinen dal Genoa

10:25

Catanzaro, interesse per Simone Bastoni del Cesena

10:24

Carrarese, ai dettagli l'arrivo di Luis Hasa dal Napoli

02:00

Frosinone, trattativa in chiusura per Luperini dal Catania 

01:30

Catanzaro, trattativa per Rui Modesto dell'Udinese

01:29

Monza, probabile addio per un big: il Sassuolo pressa per Birindelli

01:28

Modena, sempre più vicino l'arrivo di Cerri

01:08

Avellino, pressing su Claudio Cassano

01:04

Juve Stabia, fatta per l'arrivo di Elia Giani dal Pisa

22:42

Juve Stabia, in arrivo Duca, Correia e Ciammaglichella

22:34

Pescara, vicino Viviani. Potrebbe arrivare anche l'ex Palermo Kasami, ma serve una doppia uscita nell'ultimo giorno di mercato

22:17

Reggiana, fatta per l'arrivo di Lambourde in prestito dal Verona

22:04

Juve Stabia, interesse per l'ex Como, Kone. Da battere la concorrenza del Frosinone e dell'Avellino

21:53

Avellino, ufficiale la cessione di Gabriele Gori in prestito con diritto di riscatto all'Ascoli

21:52

Reggiana, ufficiale l'arrivo di Charlys in prestito dal Verona

21:37

Avellino, ceduto in prestito con diritto di riscatto Gianmarco Todisco all'Audace Cerignola

20:22

Entella, ceduto in prestito con diritto di riscatto Davide Castelli al Cittadella 

20:12

Cesena, è fatta per Haj Mohamed dal Parma

20:11

Monza, vicino l'arrivo di Hernani dal Parma

20:02

Venezia, il Southampton ha fatto un'offerta per Issa Doumbia

20:01

Pescara, è fatta per Corazza dal Bologna

20:00

Benvenuti nel live di Mediagol.it. Seguiremo insieme il calciomercato della Serie B.

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato attraverso Mediagol. Monitora la pagina per non perderti i colpi del mercato estivo della stagione 2025/26.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA