Lo Monaco: “Finché c’ero io il Catania era una delle realtà più belle d’Italia”

CATANIA-“Come si può pensare ad un Catania fuori dai professionisti? È una piazza straordinaria. La squadra fa parte del vissuto sociale del cittadino, è una delle poche realtà insieme a Napoli, Palermo e Torino. Finché c’ero io il Catania era una delle realtà più belle d’Italia. Poi è retrocesso fino alla C e una retrocessione ti ammazza. I debiti erano veramente troppi. Come è capitato a tante altre squadre è ripartito da zero. Bene che la nuova proprietà abbia voglia di programmare e riportare il Catania a certi livelli”.