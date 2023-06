Catania, il presidente Pelligra: “Obiettivo Serie B, vogliamo vincere il girone”

Il presidente del Catania, accompagnato dal vicepresidente Vincenzo Grella e dall'ad di Pelligra Italia, Giovanni Caniglia, si è poi espresso in vista della nuova stagione, dopo la promozione in Serie C centrata di recente. "L’obiettivo è quello di portare il Catania Fc ai massimi livelli, sotto tutti i punti di vista - ha sottolineato Pelligra, come riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" -. Dopo il salto tra i professionisti, avvenuto alcune settimane fa, ci stiamo muovendo per affrontare da protagonisti anche il prossimo campionato di Serie C. Il nostro sogno è vincere il girone e approdare in Serie B. Ma non sarà facile. Il bello del calcio è che puoi essere in vantaggio di 3 gol e poi perdi la partita. Durante la stagione, inoltre, ci può essere sempre qualcosa che non va per il verso giusto. Noi, comunque, ce la metteremo tutta. Vogliamo lavorare anche per assicurare il futuro a tanti giovani. Senza formazione, senza allenamento e senza esperienza, non si può diventare campioni. Noi crediamo nella forza di creare comunità. Il prossimo anno, allo stadio, vogliamo sempre più famiglie, quindi i bambini, le mamme, gli zii e i nonni. Ogni domenica quando giochiamo in casa deve essere sempre una grande festa".