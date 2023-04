Catania, Ferraro: “Siamo una grande squadra. Futuro? Siamo tutti in discussione”

Le dichiarazioni di Giovanni Ferraro, allenatore del Catania neopromosso in Serie C

Ultimo mese storico per il Catania Calcio. Dopo il fallimento, maturato quasi un anno fa con la retrocessione in Serie D, il nuovo sodalizio guidato dal patron Pelligra guadagna la promozione in C con sei giornate d'anticipo. Cavalcata trionfale della compagine del tecnico Giovanni Ferraro, che ha condotto i suoi alla vittoria del girone I di Serie D e attualmente conserva venti punti di vantaggio sulla seconda classificata.