Salernitana, ufficiale la cessione di Diego Valencia all’Atromitos: i dettagli

Un affare, quello tra la Salernitana ed il club targato City Football Group, che era ormai virtualmente definito, con il calciatore pronto ad approdare in prestito con obbligo di riscatto subordinato al verificarsi di una serie di condizioni alla corte di Eugenio Corini. Poi, l'inatteso dietrofront, con fonti di stampa campane che hanno ipotizzato che l'attaccante non abbia superato il supplemento di visite mediche svolte per conto del Palermo, ricevendo un'idoneità solo parziale ed inducendo la dirigenza rosanero a tornare sui suoi passi. La società di viale del Fante non è mai entrata nel merito specifico della questione, per motivi di privacy, sostenendo che non sussistevano le condizioni generali per la conclusione dell'accordo.