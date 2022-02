Perinetti: “Moro al Sassuolo grande operazione. Il Genoa lo aveva preso, ma…”

Le parole del dirigente sportivo, Giorgio Perinetti, sull'operazione che ha portato all'acquisto di Moro da parte del Sassuolo

Luca Moro è un nuovo calciatore del Sassuolo, che lo ha acquistato - nella sessione invernale di mercato - dal Padova: club che ne deteneva il cartellino. Il baby talento classe 2001 continuerà comunque a vestire la maglia del Catania in Serie C fino al termine della stagione, per poi approdare alla corte del tecnico Dionisi nel massimo campionato italiano. Un'operazione su cui il dirigente Giorgio Perinetti si è soffermato a parlare durante la trasmissione "Stadio Aperto" sulle frequenze di TMW Radio.