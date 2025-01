Palermo, l’acquisto di Magnani piace ai tifosi

UN ACQUISTO DI ESPERIENZA

Un colpo importante, quello messo a segno dai rosanero, che è stato accolto di buon grado dalla tifoseria: il 45% dei votanti pensa sia un buon acquisto, mentre il 40% un ottimo innesto. Segno che il difensore sia un profilo che piace alla tifoseria palermitana, per l'esperienza accumulata in Serie A e per le qualità mostrate in veneto. Solo il 10% ritiene sufficiente l'acquisto del classe 1995, mentre il 5% pensa sia insufficiente.