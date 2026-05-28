Nonostante la stagione di Serie B, non sia neanche finita - con la finale play-off da giocare - il mercato ha ricominciato a correre. Lato allenatori, potrebbe verificarsi un effetto domino innescato dagli interessamenti della A verso alcuni profili che si sono distinti quest'anno. Per quanto riguarda il mercato dei calciatori che aprirà tra un mese, qualcosa inizia già a muoversi. In tal senso, una squadra che sta cercando di muoversi è la Cremonese.

INTERESSE DELLA CREMONESE PER NIKOLAOU

I grigiorossi, appena retrocessi, cercano un centrale e - secondo quanto riportato da tuttomercatoweb - tra i nomi c'è quello di Dimitrios Nikolaou. Il greco ha giocato questa stagione al Bari, ma rientrerà al Palermo, che ne detiene il cartellino e non punterà su di lui. Il classe 1998 è arrivato in Sicilia due anni fa, perdendo titolarità e fiducia partita dopo partita, diventando personaggio secondario del disastroso terzo anno in cadetteria per i rosanero - terminato all'ottavo posto. A Bari ha ritrovato la titolarità per un periodo, riperdendola nel mezzo della stagione. Ha infine giocato 180 minuti nella doppia sfida ai play-out contro il Sudtirol, che ha sancito la retrocessione dei pugliesi. Adesso l'occasione Cremonese - che ha espresso un forte interessamento verso il difensore - in cerca di pedine esperte per riprendere immediatamente la massima serie, persa con la retrocessione.

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